مالي: قتلى ورهائن في هجوم منتجع "كانغابا" السياحي



احتجز مسلحون مجهولون مساء اليوم الأحد، عدداً من الرهائن في منتجع سياحي بالقرب من العاصمة المالية باماكو، فيما حاصرت القوات الفرنسية المخيم، وتداولت أنباء عن سقوط ضحايا في الهجوم على المخيم الذي يرتاده سياح غربيون.



الهجوم بدأ عند حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي والعالمي الموحد) ونفذه عدة أشخاص مجهولين، يعتقد أنهم ينتمون لإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة، التي سبق وأن شنت هجمات مماثلة في مالي وبوركينافاسو وكوت ديفوار.

