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مالي: قتلى ورهائن في هجوم منتجع "كانغابا" السياحي


باماكو - صحراء ميديا
الاحد 18 يونيو 2017 - 18:28



مالي: قتلى ورهائن في هجوم منتجع "كانغابا" السياحي
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احتجز مسلحون مجهولون مساء اليوم الأحد، عدداً من الرهائن في منتجع سياحي بالقرب من العاصمة المالية باماكو، فيما حاصرت القوات الفرنسية المخيم، وتداولت أنباء عن سقوط ضحايا في الهجوم على المخيم الذي يرتاده سياح غربيون.
 
الهجوم بدأ عند حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي والعالمي الموحد) ونفذه عدة أشخاص مجهولين، يعتقد أنهم ينتمون لإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة، التي سبق وأن شنت هجمات مماثلة في مالي وبوركينافاسو وكوت ديفوار.
 

طائرة عسكرية تحلق فوق المخيم وأعمدة الدخان تتصاعد منه
طائرة عسكرية تحلق فوق المخيم وأعمدة الدخان تتصاعد منه
وبدأ الهجوم بإطلاق نار كثيف سمع من طرف سكان الأحياء القريبة من المنتجع السياحي، قبل أن ترتفع أعمدة الدخان من المخيم.
 
وشوهدت طائرات تابعة للقوات الفرنسية التي تنتشر في مالي في إطار عملية "بركان" العسكرية، فيما لحق جنود فرنسيون بالقوات المالية في المخيم لمساندتها في إنهاء الهجوم.
 
وبحسب ما أكده شهود عيان تحدثوا لمراسل "صحراء ميديا" فإن الهجوم ما يزال متواصلاً (18:30 مساء).
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, باماكو, فرنسا, مالي, مسلح, هجوم
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