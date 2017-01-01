مالي: قتيلان في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة





لقي شخصان مصرعهما اليوم الأربعاء، غرب مدينة غاو بالشمال المالي، بعد تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة أثناء قيامها بمراقبة اشتباكات على الارض.





وكان القتيلان هما طاقم المروحية التي تحطمت، وقد افاد مصدر في الامم المتحدة في مدينة غاو شمال مالي انه "لا يوجد في هذه المرحلة" ما يشير إلى أن المروحية "تحطمت بسبب اطلاق نار".



وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة ان "البعثة الدولية لحفظ السلام في مالي ارسلت فريقا الى موقع الحادث للتحقق من سقوط الضحايا وظروف الحادث الذي وقع قرب تابانكورت جنوب غاو.



وتعمل قوة حفظ السلام في مالي في اخطر ظروف بالنسبة لاي بعثة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في اي مكان في العالم. وتشهد مناطق شمال مالي قتالا متكررا بين الجماعات المسلحة والقوات الأممية .