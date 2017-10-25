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الاربعاء 25 أكتوبر - 21:19
Sahara Media Agency : المصادر المحلية تحدثت عن خسائر بشرية فى صفوف الجيش https://t.co/ITGBt7kruX
الاربعاء 25 أكتوبر - 13:04
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مالي: قتيلان وجريح في هجوم مدينة "سومبي"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 25 أكتوبر 2017 - 20:59



مالي: قتيلان وجريح في هجوم مدينة "سومبي"
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أعلنت وزارة الدفاع في مالي اليوم الأربعاء أن حصيلة الهجوم الذي تعرضت له وحدة من الجيش بمدينة "سومپي"  150 كلم من حدود موريتانيا هي مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح.


وقالت الوزارة في بيان لها ان الهجوم على قرية سومبي وقع عند منتصف الليل، مضيفةان "الحصيلة في صفوف القوات المسلحة المالية هي قتيلان وجريح، وخسارة ما بين آليتين وثلاث آليات".


وتعرضت وحدة من الجيش المالي فجر اليوم الأربعاء لهجوم من طرف مجهولين يعتقد أنهم تابعين  لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين ، بمدينة سومپي. 

وحسب بعض  المصادر المحلية فان  الجيش المالي تعرض لخسائر بشرية دون تحديد العدد ، ووصلت التعزيزات العسكرية من مدينة" نيافونكي" ، بعد انسحاب المهاجمين بعدد من السيارات والذخيرة 


ويقوم المعسكر الذي تمت مهاجمته بمهمة حراسة شركة SATOM الفرنسية، العاملة على الطريق الرابط بين "تمبكتو" و"نونو"، الذي سبق له التوقف بسبب سيطرة الجماعات على شمال مالي عام 2012.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, تمرد, قتلى, مالي
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