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مالي : مجلس الأمن يمدد عهدة بعثة "المينسما" بسنة


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 30 يونيو 2017 - 19:07



مالي : مجلس الأمن يمدد عهدة بعثة "المينسما" بسنة
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مدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس عهدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي إلى غاية 30 يونيو 2018 .

 و يأتي قرار المجلس الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع  بعد نهاية الفترة المقررة  لسنتين في اتفاق السلام و المصالحة في مالي.

و في هذا السياق كلفت البعثة المتكاملة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق من مسار الجزائر و تشجيع جهود الحكومة المالية لإنشاء و تمديد تدريجي لسلطة الدولة و دولة القانون في كامل التراب المالي.

كما كلفت البعثة بنشر فرق الأمن المختلطة في شمال مالي إن اقتضى الأمر و إعادة نشر قوات الدفاع و الأمن المالي وفق الاتفاق.

و للبعثة المتكاملة مهمة دعم تنفيذ إجراءات المصالحة و العدالة المنصوص عليها في اتفاق السلم و كذا المساهمة في حدود إمكانياتها في تنظيم انتخابات شفافة و نزيهة و حرة و مفتوحة للجميع و كذا تنظيم استفتاء دستوري.

 و طالب مجلس الأمن من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إعداد "مخطط إستراتيجي على صعيد البعثة" في غضون 180 يوم التي تلي المصادقة على اللائحة التي تنص على تنفيذ تدريجي للبعثة المتكاملة و وضع "مخطط انتقالي" لاسيما لتفويض بعض المهام لبلدان منظمة الأمم المتحدة.

و ذكر مجلس الأمن الإنشاء الأخير للقوة المشتركة لمجموعة بلدان الساحل ال5 حيث دعا إلى حشد الوسائل الضرورية لعمل هذه المجموعة داعيا الأمين العام الأممي إلى السهر على تنسيق جيد بين البعثة المتكاملة و مجموعة بلدان الساحل ال5 و القوات الفرنسية.


الكلمات المفتاحية : أزمة, الأمم المتحدة, بعثة, مالي, مجلس الأمن
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