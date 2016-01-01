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مالي: مسلحون يستولون على معسكر للجيش بالشمال


مالي - صحراء ميديا
الاحد 6 نونبر 2016 - 11:40



مالي: مسلحون يستولون على معسكر للجيش بالشمال
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هاجم مسلحون  يعتقد أنهم من التنظيمات المسلحة النشطة شمالي مالي اليوم معسكرا للجيش المالي بمدينة تغاروست 150كلم شرقي تينبكتو.

ونقل مراسل صحراء ميديا فى المنطقة عن مصادر محلية أن الهجوم  بدء الساعة الثانية فجرا واستمر إلى وقت مبكر من صباح اليوم

المصادر ذاتها أكدت أن المهاجمين استولوا على جميع الآليات و الذخيرة وأحرقوا عددا كبيرا من الآليات، دون الحديث عن حجم الخسائر البشرية.
وتزايدت فى الآونة الأخيرة هجمات التنظيمات على القوات الفرنسية والأممية العاملة فى المنطقة، والجيش المالي.

وأعلنت فرنسا أمس السبت عن وفاة جندي فرنسي متأثرا بجروح أصيب بها فيه تفجير عربته على طريق كيدال، وهو الهجوم الذى تبنته أنصار الدين، إضافة إلى هجوم آخر دمر عربتين للجيش الفرنسي بالمنطقة ذاتها.
 


الكلمات المفتاحية : الجيش, أنصار الدين, مالي


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