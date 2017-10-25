مالي : مسلحون يهاجمون وحدة للجيش بمدينة "سومبي"





تعرضت وحدة من الجيش المالي فجر اليوم الأربعاء لهجوم من طرف مجهولين يعتقد أنهم تابعين لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين ،ووقع الهجوم بمدينة سومپي" 150 كلم من حدود موريتانيا".



وحسب بعض المصادر المحلية فان الجيش المالي تعرض لخسائر بشرية دون تحديد العدد ، ووصلت التعزيزات العسكرية من مدينة" نيافونكي" ، بعد انسحاب المهاجمين بعدد من السيارات والذخيرة



ويقوم المعسكر الذي تمت مهاجمته بمهمة حراسة شركة SATOM الفرنسية التي تعمل على الطريق الرابط بين "تمبكتو" و"نونو"، الذي سبق له التوقف بسبب سيطرة الجماعات على شمال مالي 2012.