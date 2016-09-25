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مالي: مصرع ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بتمبكتو


شمال مالي - صحراء ميديا
الاحد 25 سبتمبر 2016 - 21:33



مالي: مصرع ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بتمبكتو
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شهدت مدينة تمبكتو، في شمال مالي، مساء اليوم الأحد، مصرع ثلاثة أشخاص خلال عمليات تصفية نفذها مسلحون مجهولون.
 
ونقل مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة عن مصادر محلية قولها إن مسلحين مجهولين دخلوا مدينة تمبكتو على متن سيارة رباعية الدفع، أطلقوا النار على رجل في حي "أبراز" فأردوه قتيلاً.
 
وأكدت مصادر أخرى أن شخصين تمت تصفيتهما بطريقة مشابهة مساء اليوم في تمبكتو، أحدهما يعمل في قطاع الحرس الوطني بمالي.
 
وينحدر الأشخاص الثلاثة الذين تمت "تصفيتهم" إلى القبائل العربية التي تقطن المدينة التاريخية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.
 
وتزايدت عمليات التصفية الجسدية في شمال مالي خلال الأشهر الأخيرة، في ظل احتدام الصراع بين الجماعات المسلحة ذات الطابع القبلي، بالإضافة إلى تصاعد نشاط التنظيمات الإسلامية المسلحة.
 


الكلمات المفتاحية : أزواد, تمبكتو, مالي


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