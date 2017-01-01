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مالي: مقتل جنديين من قوة حفظ السلام الدولية


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 24 ماي 2017 - 09:40



مالي: مقتل جنديين من قوة حفظ السلام الدولية
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قتل عنصران من قوة حفظ السلام في مالي وأصيب ثالث بجروح أمس الثلاثاء في كمين نصب لهم في محيط مدينة "اغيلوك"بشمال شرق مالي قرب الحدود مع الجزائر حسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة.
 
وأوضحت البعثة في بيان أن الجنود كانوا يقومون بدورية راجلة على بعد 5 كلم من "اغيلهوك" بدون أن تكشف جنسياتهم، غيرا أن مصدرا عسكريا من القوة الاممية قال فى تصريحات صحفية إنهم ينتمون إلى الكتيبة التشادية.
 
وقال قائد البعثة الأممية محمد صالح اناديف في البيان إن الهجوم يضاف الى أعمال العنف التي وقعت في الأسابيع الماضية وطالت بدون تمييز المدنيين، والقوات المسلحة المالية، والقوة الدولية.
 
وأشار إلى أن أعمال العنف هذه تهدف الى تقويض جهود معسكر السلام لإرساء الاستقرار والوحدة في مالي، مؤكدا  دعم القوة لجهود الحكومة المالية والأطراف الأخرى الموقعة على اتفاق السلام.
 
وكان جندي اممي قتل في الثالث من الشهر الجاري في هجوم على معسكر لقوة الامم المتحدة في مدينة  تمبكتو شمالي مالي.
 


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, جنود, قتلى, مالي
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