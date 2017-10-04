مالي: مقتل جنود هولنديين يسقط وزيرة الدفاع وقائد الأركان



أعلنت جانين هينيس القائمة بأعمال وزير الدفاع في هولندا استقالتها بعد كشف تقرير عن إخفاقات شديدة من جانب وزارتها خلال مهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي.



وأصدر مجلس السلامة الهولندي الأسبوع الماضي نتائجه بشأن حادث وقع في السادس من يونيو 2016 وقتل فيه جنديان وأصيب ثالث بجراح خطيرة بسبب قذيفة مورتر.



وخلص التقرير إلى أن الوزارة سمحت بتراجع معايير السلامة والرعاية الطبية لتحقيق أهداف استراتيجية.



وأعلنت هينيس استقالتها خلال نقاش برلماني قبل أيام قليلة من تسليم حكومة تسيير الأعمال الحالية مسؤولية إدارة البلاد لائتلاف جديد بقيادة رئيس الوزراء مارك روته.



وقالت إن الجنرال توم ميدندروب قائد القوات المسلحة في هولندا سيستقيل أيضا استجابة لنتائج التقرير.



وتقلص هولندا مساهمتها في المهمة الدولية في مالي تدريجيا حيث من المتوقع انخفاض عدد القوات هذا العام إلى حوالي 300.

