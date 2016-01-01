مالي: مقتل خمسة عناصر من " غاتيا" فى تفجير لغم



لقي خمسة عناصر من ميليشيا غاتيا الموالية للحكومة المالية مصرعهم اليوم الاربعاء وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار لغم أرضي فى عربتهم.



وأكد مراسل صحراء ميديا فى المنطقة أن الانفجار وقع فى منطقة تبعد 110 كلمترات جنوب شرق كيدال إحدى كبريات مدن الشمال مالي.



ولم تتبن أي جهة حتى الساعة التفجير، غير أن مصادر محلية رجحت أن يكون من تنفيذ جماعة أنصار الدين مشيرة إلى أن الجماعة نصبت قبل أيام كمينا بالقرب من الحدود الجزائرية.



ووفقا لمصادر مقربة من أنصار الدين تحدثت لمراسل "صحراء ميديا" تأتى العملية ردا قتل "غاتيا" لشيخ مدرسة قرآنية تابعة لأنصار الدين التى يقودها إياد أغ غالي.

