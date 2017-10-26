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مالي: مقتل 3 جنود أمميين في انفجار عبوة ناسفة


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 26 أكتوبر 2017 - 20:30



مالي: مقتل 3 جنود أمميين في انفجار عبوة ناسفة
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قتل ثلاثة جنود من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، اليوم الخميس، وأصيب آخران في انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد.
 
وقالت البعثة الأممية إن ثلاثة من جنودها قتلوا وأصيب آخران في انفجار عبوة ناسفة عندما كانوا يرافقون قافلة في شمال مالي، من دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.
 
ودان رئيس بعثة حفظ السلام كوين ديفيدز في بيان ما سماه "الأعمال الخسيسة التي لا تستهدف سوى زعزعة استقرار مالي والإضرار بعملية السلام الجارية فيها".
 
وتضاعفت الهجمات المسلحة ضد بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي والفرنسي، منذ شهر مارس الماضي، عندما أعلنت أربع جماعات إسلامية مسلحة التوحد تحت راية "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".
 


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, مالي, هجوم
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