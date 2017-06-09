مالي: مقتل 3 من قوات حفظ السلام وجرح 8 آخرين



لقي ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام في شمال مالي حتفهم، أمس الخميس، في هجوم مزدوج أوقع أيضا ثمانية جرحى.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" في بيان وزعته اليوم الجمعة، إن معسكر لها في مدينة كيدال تعرض لإطلاق نار مكثف بالصواريخ وقذاف الهوان ما أوقع خمسة جرحى من عناصرها.



وأضافت في البيان أنه بعد ذلك تعرض موقع للقوة للهجوم خارج المعسكر أدى إلى مقتل ثلاث جنود أصيب ثلاثة آخرون بجروح.



ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 50 مليون يورو لمساعدة مجموعة الدول الساحل الخمس، على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الجماعات المسلحة.

