مالي: مقتل 3 من قوات حفظ السلام وجرح 8 آخرين

موريتانيا: 5 ولايات تشهد تساقط كميات من الأمطار

وزير موريتاني: نظامنا الجمركي رائد في القارة الأفريقية

موريتانيا تندد بالهجوم على طهران وتصفه بـ"الإرهابي"

الحكومة تعلق على التحقيق في تمويل "هيئة الرحمة"

الحكومة تجري تعديلات واسعة في وزارة الداخلية

موريتانيا: إنشاء "قطب تنموي" في الحوض الشرقي

موريتانيا:تعيين مستشار قانوني لوزير الداخلية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : قطب تنموي في الحوض الشرقي https://t.co/F6rINxntgJ
الجمعة 9 يونيو - 04:30
Sahara Media Agency : #موريتانيا: هكذا علقت الحكومة على التحقيق في أنشطة #هيئة_الرحمة https://t.co/ps0P8EIvIE
الجمعة 9 يونيو - 00:22
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مالي: مقتل 3 من قوات حفظ السلام وجرح 8 آخرين


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 9 يونيو 2017 - 12:16



مالي: مقتل 3 من قوات حفظ السلام وجرح 8 آخرين
مواضيع ذات صلة

لقي ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام في شمال مالي حتفهم، أمس الخميس، في هجوم مزدوج أوقع أيضا ثمانية جرحى.
 
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" في بيان وزعته اليوم الجمعة، إن معسكر لها في مدينة كيدال تعرض لإطلاق نار مكثف بالصواريخ وقذاف الهوان ما أوقع خمسة جرحى من عناصرها.
 
وأضافت في البيان أنه بعد ذلك تعرض موقع للقوة للهجوم خارج المعسكر أدى إلى مقتل ثلاث جنود أصيب ثلاثة آخرون بجروح.
 
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 50 مليون يورو لمساعدة مجموعة الدول الساحل الخمس، على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الجماعات المسلحة.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, الأمم المتحدة, كيدال, مالي, هجوم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة