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مالي: مقتل 5 جنود وخسائر مادية (صور)


شمال مالي - صحراء ميديا
الثلاثاء 18 أبريل 2017 - 10:57



آلية عسكرية مالية محترقة بعد الهجوم
آلية عسكرية مالية محترقة بعد الهجوم
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سقط خمسة قتلى في صفوف وحدة من الجيش المالي في مدينة تغاروست، شمالي مالي، تعرضت لهجوم قوي فجر اليوم الثلاثاء من طرف مسلحين يُعتقد أنهم من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
 
ونقل مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة، عن مصادر محلية، قولها إن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط خمسة قتلى في صفوف الجيش المالي، وخسائر مادية وصفتها المصادر بأنها "كبيرة".
 
نفس المصادر قالت إنها هذه الخسائر المادية تتمثل في استيلاء المهاجمين على سبع آليات عسكرية، وإضرام النيران في آليات أخرى لم يتمكنوا من نقلها معهم أثناء عملية الانسحاب.
 
وكان مهاجمون مجهولون قد دخلوا المدينة عند حوالي الساعة الرابعة فجراً، واستهدفوا الوحدة العسكرية التابعة للجيش المالي المعروفة محلياً باسم "ذوي القبعات الحمر".
 
واستمرت الاشتباكات بين الطرفين لعدة ساعات، استخدمت خلالها المدفعية الثقيلة، وتدخلت في آخرها طائرات حربية فرنسية.
 
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لا تزال الحصيلة غير معروفة، وقد أدت الاشتباكات المسلحة في مدينة "تغاروست" إلى احتجاز عدد كبير من سكان المدينة في منازلهم.
 

مالي: مقتل 5 جنود وخسائر مادية (صور)

مالي: مقتل 5 جنود وخسائر مادية (صور)

مالي: مقتل 5 جنود وخسائر مادية (صور)


الكلمات المفتاحية : إرهاب, تمبكتو, مالي
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