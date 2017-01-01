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مالي: هجوم يستهدف قوات الأمم المتحدة في تمبكتو


شمال مالي - صحراء ميديا
الاثنين 14 غشت 2017 - 19:08



مالي: هجوم يستهدف قوات الأمم المتحدة في تمبكتو
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تعرض معسكر قوات حفظ السلام في مالي التابعة للأمم المتحدة "ميونيسما"، في مدينة تمبكتو في شمال مالي، لهجوم من طرف مسلحين مجهولين زوال اليوم الاثنين.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة إن عدة مهاجمين شاركوا في استهداف المعسكر الذي يقع خارج المدينة التاريخية.
 
وأضاف المراسل نقلاً عن مصادر محلية أن المهاجمين اتخذوا مواقع كقناصة وأصبحوا يستهدفون أي شيء يتحرك في محيط المعسكر التابع لقوات الأمم المتحدة.
 
ولم يعلن حتى الآن عن حصيلة الهجوم، ولا الجهة التي تقف وراءه، في حين يشتبه في أنه من تنفيذ جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التي يقودها إياد أغ غالي.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, الساحل, مالي
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