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مالي: 30 قتيلاً في مواجهات قبلية وسط البلاد


شمال مالي - صحراء ميديا
الاثنين 19 يونيو 2017 - 23:09



مالي: 30 قتيلاً في مواجهات قبلية وسط البلاد
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أسفرت مواجهات ذات طابع عرقي وقبلي، وقعت يوم أمس الأحد في منطقة موبتي، وسط مالي، عن سقوط 30 قتيلاً على الأقل، وفق ما أكدته مصادر محلية.
 
المصادر أكدت أن السلطات الأمنية والإدارية المالية تمكنت من السيطرة على الوضع صباح اليوم الاثنين، ولكنها أشارت إلى أن المنطقة تعيش حالة من الهدوء الحذر.
 
ووقعت المواجهات الدامية بين قبائل الفلان والدوغون، وذلك بعد شجار بسيط بين شخصين من القبيلتين، تطور بشكل مفاجئ ليسفر عن مقتل واحد منهما.
 
ووقعت المواجهات الدامية في قرية "دونا" التي تبعد قرابة 40 كيلومتراً عن مدينة "كورو" التابعة لمنطقة موبتي، في وسط البلاد وغير بعيد من الحدود مع بوركينافاسو.
 
وقالت مصادر محلية إن المواجهات أسفرت عن مقتل 33 شخصاً وجرح العشرات، فيما تمكنت تعزيزات أمنية من الجيش والدرك من السيطرة على الوضع في هذه المنطقة النائية.
 
وتعيد هذه المواجهات إلى الأذهان ما حدث في شهر مايو من العام الماضي عندما سقط 24 قتيلاً في مواجهات دامية بين الفلان والبمباره.
 


الكلمات المفتاحية : عنف, قبائل, مالي
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