مالي: 77 قتيلاً في هجوم غاو.. موريتانيا تعزي



أعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية أن حصيلة الهجوم الانتحاري ال>ي استهدف معسكراً بمدينة غاو، شمالي مالي، وصلت إلى 77 قتيلاً.



وكانت آخر حصيلة أعلنت عبر وسائل الإعلام المالية قد توقفت عند عتبة 60 قتيلاً فقط، ومئات الجرحى في صفوف مقاتلي الحركات الأزوادية المنخرطة في اتفاق السلام مع الحكومة.



وقال المتحدث باسم قيادة أركان الجيوش الفرنسية في مؤتمر صحفي بباريس اليوم الخميس إن "حصيلة الضحايا وصلت إلى 77 قتيلاً"، مشيراً إلى "عمليات إنقاذ الجرحى ما تزال مستمرة".



ويعد هدا واحداً من أكثر الهجمات دموية في مالي، وتبنته جماعة "المرابطون" التي يقودها الجزائري مختار بلمختار، وترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.



في غضون ذلك قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعازيه إلى الرئيس المالي إبراهيما أبوبكر كيتا، وقال في برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية): "تلقينا ببالغ الأسى والحزن، نبأ العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف قاعدة الآلية العملياتية للتنسيق في غاو، والذي خلف العديد من القتلى والجرحى".

