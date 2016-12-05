مانويل فالس يدخل السباق على رئاسة فرنسا



أصدر مكتب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بيانا قال فيه إن الأخير سيعلن بعد ظهر اليوم الإثنين ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017 المقبل.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان أنه "سيتحدث عند الساعة 18,30 (17,30 ت غ) الاثنين في بلدية إيفري"، معقله الانتخابي في المنطقة الباريسية.



وأوضحت مصادر في محيط فالس لوكالة "فرانس برس" أنه سيعلن بالتأكيد في هذه المناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي لم يعد موضع شك منذ إعلان الرئيس فرانسوا هولاند أنه لا ينوي الترشح لولاية ثانية.



ووضع فرانسوا هولاند الذي سينهي عهدته الرئاسية في مايو 2017 الخميس الماضي حدا لتكهنات الصحافة الفرنسية والمحللين السياسيين بشأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا نيته عدم الترشح فاتحا الباب أمام رئيس حكومته للترشح.

