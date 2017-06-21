مباحثات بين موريتانيا والمملكة المتحدة في نواكشوط



أجرت الحكومة الموريتانية، الثلاثاء، مباحثات مع المملكة المتحدة في العاصمة نواكشوط، تناولت ملفات التعاون بين البلدين.



وجرت هذه المباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكُو ولد أحمد إزيد بيه، ورئيس مكتب المملكة المتحدة في نواكشوط افيناي تالوار.



وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن اللقاء "تناول أوجه التعاون بين موريتانيا والمملكة المتحدة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك".



وأشار نفس المصدر إلى أن اللقاء جرى في مقر وزارة الخارجية الموريتانية وبحضور مدير أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عبد القادر أحمدو.

