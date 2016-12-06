مباحثات موريتانية-سنغالية في العاصمة دكار



أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكُ ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره السنغالي مانكير انجاي.



وجرت المباحثات في العاصمة السنغالية دكار، حيث ينعقد مؤتمر دولي لمناقشة ملفات الأمن والسلم في القارة الأفريقية، والذي شاركت فيه عدة بلدان من ضمنها موريتانيا.



وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن المحادثات بين الرجلين "تناولت علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والسنغال وسبل تطويره نحو الأفضل".



وجرت المحادثات بحضور سفير موريتانيا لدى السنغال شيخنا ولد النني.

