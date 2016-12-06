مباحثات موريتانية-سنغالية في العاصمة دكار

صور وتفاصيل مهمة بخصوص ميناء نجاكَو الجديد

فرنسا تختار خلفا لرئيس وزرائها المستقيل

ندوة علمية حول دور الوقف في ترقية المشاريع التربوية

عزيز يؤسس ميناء مزدوجاً بالقرب من نجاكَو

اتهامات لجنود حفظ السلام بإفريقيا الوسطي

مالي: هجوم على سجن "نونو" وتحرير كافة السجناء

اتحاد عمالي يضغط للحصول على مكاسب لعمال "اسنيم"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صور وتفاصيل مهمة بخصوص ميناء نجاكَو الجديد https://t.co/Cy06oXjOGR
الثلاثاء 6 ديسمبر - 17:07
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | صور وتفاصيل مهمة بخصوص ميناء نجاكَو الجديد https://t.co/vgjvs5kUW5صور-وتفاصيل-مهمة-بخصوص-ميناء-نجاكَو… https://t.co/Aqn97wrxY8
الثلاثاء 6 ديسمبر - 17:00
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مباحثات موريتانية-سنغالية في العاصمة دكار


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 - 18:00



مباحثات موريتانية-سنغالية في العاصمة دكار
مواضيع ذات صلة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكُ ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره السنغالي مانكير انجاي.
 
وجرت المباحثات في العاصمة السنغالية دكار، حيث ينعقد مؤتمر دولي لمناقشة ملفات الأمن والسلم في القارة الأفريقية، والذي شاركت فيه عدة بلدان من ضمنها موريتانيا.
 
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن المحادثات بين الرجلين "تناولت علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والسنغال وسبل تطويره نحو الأفضل".
 
وجرت المحادثات بحضور سفير موريتانيا لدى السنغال شيخنا ولد النني.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, مباحثات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة