مباحثات موريتانية-مالية في العاصمة نواكشوط



أجرى الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات مع سفير دولة مالي المعتمد في نواكشوط محمدو ادياغوراغا.



وبحسب برقية أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن المباحثات بين الرجلين تناولت "التعاون بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه".



وجرت المباحثات في مباني الوزارة الأولى وبحضور مدير ديوان الوزير الأول محمد ولد جبريل.



ولم تكشف الوكالة الرسمية عن تفاصيل كثيرة حول اللقاء.



وتتعاون موريتانيا ومالي في المجالات الأمنية، ولكن نقاطاً سياسية عديدة أثارت خلافات أثرت على العلاقات بين البلدين في بعض الفترات.



في مقدمة هذه النقاط وجود متمردين من طوارق وعرب مالي في نواكشوط، كما أن المعارض والمناضل الحقوقي الموريتاني بيرام ولد الداه اعبيدي زار باماكو خلال الأيام الأخيرة، وأعلن تأسيس فرع لحركة "إيرا" في مالي.

