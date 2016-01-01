مبادرة طلابية تندد بقمع الشرطة لـ"مسيرة النصرة"



نددت المبادر الطلابية لمبادرة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، بما قالت إنه "القمع الوحشي" الذي قوبلت به إحدى المسيرات التي انطلقت اليوم الجمعة في نواكشوط لنصرة النبي صلي الله عليه وسلم.



وقالت المبادرة في بيان وزعته مساء اليوم، إن قوات الأمن أطلقت وابلاً من مسيلات الدموع والقنابل الصوتية على المسيرة التي خرجت من الجامع السعودي، وطوقت المسجد وأغلقت الشوارع المؤدية إليه.



وأعلنت المبادرة وقوفها في وجه كل من تسول له نفسه، المساس بالمقدسات والثوابت، وفي مقدمتها الجناب النبوي الشريف، مطالبة بإنزال أقسى العقوبات بالمسيء المدعو محمد الشيخ ولد امخيطير.



ودعت إلى ضرورة مواجهة ما سمته بـ"موجة الإلحاد"، مؤكدة ضرورة "تكاتف الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة المشينة والغريبة على المجتمع الموريتاني"، وفق تعبيرها.

