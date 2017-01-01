مبادرة لرئيس مجلس الشيوخ لإعادة التعديلات الدستورية للبرلمان





أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" اليوم الثلاثاء أن رئيس مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني محسن ولد الحاج يقود منذ أيام مبادرة من أجل إعادة التعديلات الدستورية إلى البرلمان .



وحسب المصادر فان مبادرة ولد الحاج تضم إجراء بعض التغييرات على التعديلات الدستورية من أجل طرحها من جديد على البرلمان ، فى مقابل تعهده بتمريرها بنسبة كبيرة من طرف البرلمان .



وأوضحت المصادر أن ولد الحاج التقى فى إطار المبادرة بالوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية سيدنا عالي ولد محمد خونه ، وطرح عليه المبادرة من أجل نقلها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز .



لكن مصادر أخرى قالت ل "صحراء ميديا" إن الرئيس رفض بشدة التجاوب مع المبادرة ، معلنا أنه قرر اللجوء إلى الشعب من أجل تمرير هذه التعديلات .



وتحضر الحكومة الموريتانية للاستفتاء على التعديلات الدستورية مطلع الشهر المقبل ، لكن المعارضة الموريتانية اليوم أعلنت مقاطعتها للاستفتاء .

