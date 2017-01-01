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مبادرة لرئيس مجلس الشيوخ لإعادة التعديلات الدستورية للبرلمان


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 - 14:03



مبادرة لرئيس مجلس الشيوخ لإعادة التعديلات الدستورية للبرلمان
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أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" اليوم الثلاثاء  أن رئيس مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني محسن ولد الحاج يقود منذ أيام مبادرة من أجل إعادة التعديلات الدستورية إلى البرلمان .
 
وحسب المصادر فان مبادرة ولد الحاج تضم  إجراء بعض التغييرات على التعديلات الدستورية من أجل طرحها من جديد على البرلمان ، فى مقابل تعهده بتمريرها بنسبة كبيرة من طرف البرلمان .
 
وأوضحت المصادر أن ولد الحاج التقى فى إطار المبادرة بالوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية سيدنا عالي ولد محمد خونه ، وطرح عليه المبادرة من أجل نقلها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز .
 
لكن مصادر  أخرى قالت ل "صحراء ميديا" إن الرئيس رفض بشدة  التجاوب مع المبادرة  ، معلنا أنه قرر اللجوء إلى الشعب من أجل تمرير هذه التعديلات .
 
وتحضر الحكومة الموريتانية للاستفتاء على التعديلات الدستورية مطلع الشهر المقبل ، لكن المعارضة الموريتانية اليوم أعلنت مقاطعتها للاستفتاء .
 


الكلمات المفتاحية : أزمة, الدستور, الشيوخ, موريتانيا
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