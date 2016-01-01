قابلات موريتانيا يرفضن قطع رواتبهن أثناء التكوين

عزيز: الاستفتاء الشعبي سينظم بداية العام المقبل

حكومة موريتانيا تتطلع لسد النقص الغذائي عبر الزراعة

مبادرة مناهضة الاختراق الصهيوني تجدد مكتب قيادتها

الكونغو: استقالة رئيس الوزراء لفتح الباب أمام المعارضة

نقابة تعليمية تدخل في إضراب وتهدد بسنة "بيضاء"

تعليمات من الرئيس بالقضاء نهائيا على "السوسة الحمراء"

تفاصيل برنامج زيارة ولد عبد العزيز لمدينة تجكجكة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : هذا ما قاله الرئيس الموريتاني أمام أطر #تجكجه https://t.co/jLK2vnSmt7
الاثنين 14 نونبر - 20:10
Sahara Media Agency : #موريتانيا: إضراب نقابة تعليمية وتهديد بسنة "بيضاء" https://t.co/9tB1DOFpBN
الاثنين 14 نونبر - 15:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مبادرة مناهضة الاختراق الصهيوني تجدد مكتب قيادتها


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 14 نونبر 2016 - 16:12



مبادرة مناهضة الاختراق الصهيوني تجدد مكتب قيادتها
مواضيع ذات صلة

انتخبت الجمعية العمومية للمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، اليوم الاثنين، مكتباً جديداً لقيادة المبادرة التي تأسست منذ أزيد من 15 عاماً، واشتهرت بنضالها ضد العلاقات الموريتانية-الإسرائيلية خلال العقد الماضي.
 
وترأس المكتب الجديد لقيادة المبادرة محمد محمود ولد محمد، فيما ناب عنه محمد الأمين ولد بلال، أما يوسف ولد اعليوته فقد أصبح مسؤول التنظيم في المبادرة، والحاج عيسى ولد محمد الأمين مسؤول التعبئة، ومحمد محمود ولد سيدي محمد مسؤول الإعلام.
 
وتم الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية للمبادرة في مباني كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وهو الاجتماع العادي لسنة 2016-2017.
 
وتنشط المبادرة في جامعة نواكشوط، وتركز أنشطتها على تنظيم فعاليات تضامنية مع القضية الفلسطينية.
 


الكلمات المفتاحية : إسلاميون, طلاب, فلسطين


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة