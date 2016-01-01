مبادرة مناهضة الاختراق الصهيوني تجدد مكتب قيادتها



انتخبت الجمعية العمومية للمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، اليوم الاثنين، مكتباً جديداً لقيادة المبادرة التي تأسست منذ أزيد من 15 عاماً، واشتهرت بنضالها ضد العلاقات الموريتانية-الإسرائيلية خلال العقد الماضي.



وترأس المكتب الجديد لقيادة المبادرة محمد محمود ولد محمد، فيما ناب عنه محمد الأمين ولد بلال، أما يوسف ولد اعليوته فقد أصبح مسؤول التنظيم في المبادرة، والحاج عيسى ولد محمد الأمين مسؤول التعبئة، ومحمد محمود ولد سيدي محمد مسؤول الإعلام.



وتم الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية للمبادرة في مباني كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وهو الاجتماع العادي لسنة 2016-2017.



وتنشط المبادرة في جامعة نواكشوط، وتركز أنشطتها على تنظيم فعاليات تضامنية مع القضية الفلسطينية.

