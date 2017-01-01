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"متسلل" يثير الرعب فى أكبر مطارات فرنسا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 1 يوليوز 2017 - 19:24



"متسلل" يثير الرعب فى أكبر مطارات فرنسا
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أجلت السلطات الفرنسية اليوم السبت نحو ألفي شخص من مطار شارل ديغول في باريس وألغت 8 رحلت وأرجأت 20 أخرى، إثر تسلل شخص إلى المنطقة الخاصة بدون مراقبة أمنية.

ونفلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر ملاحي قوله، إن شخصا اجتاز بوابات اللاعودة في الاتجاه المعاكس. ولأنه لم يعثر على الشخص اضطررنا للإجلاء للتثبت من أنه لم يتم وضع أي شيء في المنطقة الخاصة.
 
وأضاف المصدر "كانت البوابة تحت حراسة عنصر آمن غادر موقعه بدون إبلاغ رؤسائه"، فيما أكد مصدر ثان، أن الركاب الذين تم إجلاؤهم عادوا في وقت لاحق، موضحا أن "الشرطة فتشت كل زوايا المحطة وتحققت من خلوه من أي جسم مشبوه".
 
والمنطقة الخاصة  فى المطارات هي تلك التي لا يمكن دخولها إلا بعد إجراءات الأمن التي تسبق المغادرة.
 
و يعد مطار رواسي شارل ديغول الواقع شمال شرق باريس هو ثاني أكبر مطارات أوروبا، ويمر بقاعات المغادرة الثماني في المطار يوميا نحو 180 ألف مسافر.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, الإرهاب, المطار
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