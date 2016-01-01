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متظاهرون في ساحة ابن عباس يطالبون بإعدام المسيء


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 18 نونبر 2016 - 14:29



متظاهرون في ساحة ابن عباس يطالبون بإعدام المسيء
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خرج الآلاف من المصلين في مساجد وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مظاهرة تطالب بتطبيق حكم الإعدام الصادر في حق المدعو محمد الشيخ ولد امخيطير، الذي أدين بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم.
 
وتجمع المتظاهرون في ساحة ابن عباس وسط نواكشوط، يرفعون شعارات ويرددون هتافات مطالبة بتطبيق حكم الإعدام الصادر في حق المسيء على الجناب النبوي الشريف.
 
في غضون ذلك أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومنعت مسيرة أخرى كانت ستخرج من المسجد السعودي باتجاه القصر الرئاسي، وذلك بحجة أنها غير مرخصة.
 
وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع مداولات المحكمة العليا بخصوص حكم الإعدام الصادر في حق المدعو ولد امخيطير، حيث من المنتظر أن تصدر حكمها النهائي يوم 20 ديسمبر المقبل.
 
وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية بنواذيبو حكماً بالإعدام في حق المسيء، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف.
 


الكلمات المفتاحية : الإعدام, المسيء, ولد امخيطير


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