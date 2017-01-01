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متمردون يغلقون ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج


صحراء ميديا + وكالات
السبت 13 ماي 2017 - 11:13



متمردون يغلقون ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج
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قال جنود وسكان إن جنودا متمردين أغلقوا بواكيه، ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج، اليوم السبت، مع استمرار خلاف بشأن دفع علاوات لليوم الثاني رغم تهديد الحكومة بعقوبات قاسية.
 
وبدأ التمرد في بواكيه، أمس الجمعة، ثم انتشر سريعا في أعقاب تمرد مشابه في يناير للجنود أيضا أصاب أجزاء من البلاد بالشلل.
 
وصعد الجنود المتمردون في بواكيه من تمردهم، اليوم السبت، بإغلاق الطرق المؤدية إلى الشمال والجنوب من المدينة.
 
وقال السارجنت سيدو كوني أحد قادة التمرد "لا نريد التفاوض مع أحد. نحن مستعدون أيضا للقتال إذا تعرضنا لهجوم. ليس لدينا ما نخسره".
 
وقال سكان بواكيه إن المتاجر أغلقت أبوابها إذ أطلق جنود وكثير منهم ملثمون النيران في الهواء وجابوا شوارع المدينة في سيارات مسروقة.
 
وقال كوني إن المتمردين ينشطون أيضا في العاصمة التجارية أبيدجان وفي بلدات كورهوجو ودالوا ومان وبوندوكو. وأكد أحد سكان كورهوجو وقوع إطلاق نار وقال إنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى القاعدة العسكرية الرئيسية.
 
وفي بيان أذاعه التلفزيون الحكومي مساء أمس الجمعة هدد رئيس الأركان الجنرال سيكو توري الجنود "بعقوبات تأديبية صارمة" إذا لم ينهوا التمرد.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, تمرد, ساحل العاج, كوت ديفوار
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