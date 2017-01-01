متهمون بالسطو على "BMCI": الشرطة فبركت المحاضر



نفى المتهمون في قضية السطو على البنك الموريتاني للتجارة الدولية (بي أم سي إي)، اليوم الإثنين، كل التهم الموجهة إليهم من طرف الشرطة وأحيلوا بموجبها إلى السجن.



وقال المتهمون خلال مثولهم أمام قاضي المحكمة الجنائية محمد فال ولد لزغم، إن كل المساطر مفبركة من طرف الشرطة، ولا أساس لها من الصحة.



ونفى المتهمون خلال عرضهم أمام المحكمة أي صلة لهم بعملية السطو النوعية على أحد وكالات البنك بالعاصمة والاستيلاء على 29 مليون أوقية.



واعتقلت الشرطة القضائية أربعة مشتبه بهم في عملية السطو مايو الماضي، قبل أن توجه لهم تهمة السطو على الوكالة البنكية.



وقالت الشرطة إنها عثرت على مبلغ 20 مليون أوقية من المبلغ بحوزة الشبان، قبل أن تقتادهم إلى الوكالة لتمثيل عملية السطو.

