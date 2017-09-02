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مجلس الأمن سيعاقب منتهكي اتفاق السلام في مالي


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 2 سبتمبر 2017 - 10:47



مجلس الأمن سيعاقب منتهكي اتفاق السلام في مالي
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دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا ينص على تشكيل لجنة من كل أعضاء المجلس مهمتها تحديد الأفراد والكيانات التي يجب إدراجها على اللائحة السوداء للامم المتحدة.

 وسيفرض بموجب القرار  على الذين يتم اختيارهم حظر شامل للسفر وتجميد ممتلكات، ويدعو القرار أيضا إلى تشكيل لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات وابلاغ المجلس باي انتهاك ، ويحدد مدة نظام العقوبات هذا بسنة واحدة.

ودعمت حكومة مالي هذه الخطوة وأكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في اغسطس أن انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة منذ مطلع يونيو تهدد مسار اتفاق السلام.

و شككت دول مثل روسيا واثيوبيا بجدوى نص من هذا النوع من القرارات ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع. لكن الدبلوماسيين قالوا إن المفاوضات تسارعت لعرض المشروع على التصويت يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتم التصويت على النص قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.


الكلمات المفتاحية : اتفاق السلام, مالي, مجلس الأمن
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