مجلس الأمن يدخل على خط الأزمة في غامبيا



دعا مجلس الأمن الدولي الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي إلى تسليم السلطة بشكل عاجل وسلس إلى الرئيس المنتخب أدام بارو، زعيم المعارضة الذي حقق المفاجأة وأطاح بجامي بعد 22 عاماً من الحكم.



وجاءت دعوة مجلس الأمن في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مساء أمس السبت لمناقشة تطورات الأزمة في غامبيا، وذلك بدعوة من السنغال التي تتوفر على مقعد في المجلس.



وأكد المجلس في بيانه ضرورة أن يبدأ الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي "بشكل عاجل وسلس ودون تأجيل أو شروط" في تسليم السلطة لخلفه الرئيس المنتخب آدم بارو، وفق نص البيان.



وشدد المجلس على ضرورة أن يتم تأمين الرئيس المنتخب أدام بارو، واحترام ميثاق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فيما يتعلق بالديمقراطية والحكامة الرشيدة، وعلى وثيقة الشروط الإفريقية للديمقراطية المتعلقة بالانتخابات وتسيير الحكم.



كما طالب المجلس في بيانه بضبط النفس والتهدئة، والابتعاد عن العنف، فيما كلف مكتب الأمم المتحدة في غرب إفريقيا والشركاء الدوليين وخاصة لمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالعمل على دعم الاستقرار في غامبيا.



وتعيش غامبيا حالة من الهدوء الحذر، خاصة بعد أن دعت المعارضة إلى التظاهر، وانتشرت قوات الأمن والجيش في شوارع العاصمة، بأمر من جامي الذي أكد أنه لن يتهاون مع المتظاهرين.

