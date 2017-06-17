مجلس الأمن يدين الهجوم على موكب ولد الشيخ احمد باليمن





دان مجلس الأمن اليوم السبت بشدة الهجوم الذي تعرض له موكب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد خلال زيارته الأخيرة لصنعاء.





ودعا المجلس في وثيقة الحوثيين ومؤيدي الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى إجراء تحقيق كامل لتحديد المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم، مطالبا جميع أطراف النزاع بالمشاركة بصورة بناءة في مقترحات ولد الشيخ احمد "من أجل إحلال السلام وضمان وصول المبعوث الخاص دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن".





وأعرب المجلس عن دعمه المستمر للجهود الدؤوبة التي يبذلها ولد الشيخ أحمد، بهدف حث الأطراف على المشاركة في مشاورات سلام بغية التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل ينهي النزاع في اليمن.





وأضاف أنه "يعرب عن بالغ قلقه إزاء تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، وهذا مؤشر إضافي إلى خطورة الأزمة الإنسانية"، داعيا إلى احترام وحماية المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي.





وطالب مجلس الأمن "الأطراف المعنية" بالسماح بالوصول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني إلى سكان جميع المحافظات المتضررة، وتيسير الحصول على الواردات الأساسية من الأغذية والوقود والإمدادات الطبية في البلد.





وكان موكب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد تعرض لهجوم خلال زيارته الأخيرة لصنعاء.

