مجلس الأمن يعتمد نشر القوة الأفريقية بالساحل



اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء قرارا بالاجماع يرحب فيه بنشر قوة أفريقية لمحاربة التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء الأفريقي .



ووافقت كل الدول الأعضاء فى مجلس الأمن على مشروع القانون الذي أعدته فرنسا بعدما تمكنت باريس وواشنطن من التوصل إلى اتفاق حيال مضمونه .



ورحب المجلس بنشر مجموعة دول الساحل الخمس، وهي مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، دون إصدار تفويض من الامم المتحدة لهذه القوة البالغ عددها خمسة آلاف عنصر .



وكانت الدول الإفريقية الخمس قد وافقت في مارس الماضي على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة مهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة لـ"مجموعة الخمس في الساحل" في الثاني من يوليو في العاصمة المالية باماكو .



وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن "هذا القرار سيوجه رسالة قوية جدا مفادها أن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل"، مضيفا "إن مثل هذه المهمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة ".



من جهته قال متحدث باسم البعثة الأميركية "إننا مرتاحون للتوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا الفرنسيين" مشيرا إلى أن "النتيجة هي قرار يرحب بنشر قوات من خمس دول لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر ".



وفيما يثني مشروع القرار الجديد على نشر القوة الإفريقية "من أجل إعادة السلام والأمن إلى منطقة الساحل"، لا يأتي على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة .



سيطرت فصائل جهادية على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، في أبريل 2012 على شمال مالي، قبل أن يطردهم تدخل دولي قادته فرنسا.



غير أن مناطق كاملة من هذا البلد لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية، والدولية، وتشهد باستمرار هجمات دامية بالرغم من توقيع اتفاق سلام في يونيو 2015.

وامتدت الهجمات والاعتداءات منذ 2015 إلى وسط البلاد وجنوبها وباتت تطال الدول المجاورة، لا سيما بوركينا فاسو والنيجر .

