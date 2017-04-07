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مجلس الشباب يختار أعضاء جمعيته العامة


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 أبريل 2017 - 11:46



مجلس الشباب يختار أعضاء جمعيته العامة
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أطلق المجلس الأعلى للشباب اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من اختيار أعضاء جمعيته العامة، وذلك من خلال مقابلات شخصية في مختلف الولايات مع مجموعة من الشباب الذين تأهلوا لهذه المرحلة.
 
وقالت مصادر لـ"صحراء ميديا" إن المجلس الأعلى للشباب أرسل بعثتين من مكتبه التنفيذي إلى الداخل، وستجوب هاتان البعثتان الولايات على شكل محورين، قبل أن تختتم الحملة من العاصمة نواكشوط.
 
وأكدت المصادر أن مرحلة المقابلة الشخصية هي آخر مراحل اختيار أعضاء الجمعية العامة للمجلس، وأشارت نفس المصادر أن هذه المرحلة سبقتها مرحلة فرز ملفات المترشحين عن طريق السيرة الذاتية.
 
وكان المجلس الأعلى للشباب اختار خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الشباب لإجراء المقابلة الشخصية من أجل تمثيل الشباب في عضوية الجمعية العامة للمجلس.
 


الكلمات المفتاحية : الشباب, شباب, ولايات
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