مجلس الشباب ينظم ندوة حول شبكات التواصل الاجتماعي

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مجلس الشباب ينظم ندوة حول شبكات التواصل الاجتماعي


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 17 يونيو 2017 - 10:20



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نظم المجلس الأعلى للشباب مساء أمس بنواكشوط ندوة تحت عنوان " الشباب والقيم في عصر شبكات التواصل الاجتماعي ".


وقال رئيس لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب الشيخ جاكتى سك إن هذه الندوة تدخل ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها المجلس بغية تحسيس وتأطير الشباب للمشاركة في كل القضايا الوطنية "وصهر جهوده في بوتقة عملية البناء الوطني".


وأضاف جاكتى سك أن اختيار موضوع الندوة تمليه الظرفية الحالية "التي تستهدف فيها الشبكة العنكبوتية عن طريق سرعة التواصل الاجتماعي الانزلاق ببعض الشباب عن القيم والأخلاق الفاضلة التي ترسخ جذور الوحدة وتنبذ العنف والتطرف والغلو"، مبينا أن بالقيم والأخلاق وحدهما تبقى الأمة معززة ثابتة الأركان.


وأكد عضو المجلس الأعلى للشباب أن توجيهات الرئيس الموريتاني تحث الشباب على المشاركة "بشكل فاعل في القضايا الوطنية"، وتدعوه إلى التمسك بالقيم النبيلة المستوحاة من الدين الإسلامي الحنيف، والابتعاد عن المسلكيات "الشاذة والدخيلة" على المجتمع الموريتاني.



الكلمات المفتاحية : مجلس الشباب, مخاطر, وسائل التواصل
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