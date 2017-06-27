أمطار نواكشوط: "توجنين" الأكثر و"الرياض" الأقل

مجلس الشيوخ الموريتاني يؤكد: لم نقاطع الحكومة

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد "يقظتها"

نواذيبو: تركوه يتوضأ للصلاة وعادوا ليجدوه ميتاً

وزير خارجية موريتانيا يعتذر عن المثول أمام الشيوخ

الرئيس الموريتاني يتسلم التقرير السنوي لمحكمة الحسابات

موريتانيا: ساعات قبيل انتهاء إحصاء مُدد مرتين

مصدر بوزارة التهذيب: موقعنا الإلكتروني لم يتعطل

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : قصة وفاة غامضة لشاب بنواذيبو https://t.co/uEc25U5F8m
الاربعاء 28 يونيو - 00:26
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أمطار نواكشوط: "توجنين" الأكثر و"الرياض" الأقل https://t.co/vgjvs5kUW5أمطار-نواكشوط-توجنين-الأكثر-و-ا… https://t.co/fhi73d05EU
الاربعاء 28 يونيو - 00:24
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مجلس الشيوخ الموريتاني ينفي مقاطعته أعضاء الحكومة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 27 يونيو 2017 - 20:51



مجلس الشيوخ الموريتاني ينفي مقاطعته أعضاء الحكومة
مواضيع ذات صلة

نفى مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن يكون قد اتخذ قراراً بمقاطعة أعضاء الحكومة وعدم استقبالهم.
 
وقال رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج، في بيان صحفي رسمي، إن المجلس لم يعلن مقاطعته لأعضاء الحكومة، وإن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.
 
وأكد المجلس في البيان المقتضب أن "الجهة المخولة للحديث باسم المجلس هي رئيسه"، بوصفه الناطق الرسمي باسم الغرفة البرلمانية.
 
وأضاف مجلس الشيوخ أن "ما يصدر من تصريحات لا تعبر سوى عن المواقف الخاصة بأصحابها، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما تنشره حول مجلس الشيوخ"، وفق نص البيان.
 
وكانت وسائل الإعلام قد تداولت الأيام الماضية خبراً بخصوص مقاطعة أعضاء الحكومة من طرف مجلس الشيوخ، وذلك إثر الأزمة التي يعيشها الطرفان منذ أشهر.
 


الكلمات المفتاحية : ازمة, الحكومة, الشيوخ
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة