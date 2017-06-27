مجلس الشيوخ الموريتاني ينفي مقاطعته أعضاء الحكومة



نفى مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن يكون قد اتخذ قراراً بمقاطعة أعضاء الحكومة وعدم استقبالهم.



وقال رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج، في بيان صحفي رسمي، إن المجلس لم يعلن مقاطعته لأعضاء الحكومة، وإن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.



وأكد المجلس في البيان المقتضب أن "الجهة المخولة للحديث باسم المجلس هي رئيسه"، بوصفه الناطق الرسمي باسم الغرفة البرلمانية.



وأضاف مجلس الشيوخ أن "ما يصدر من تصريحات لا تعبر سوى عن المواقف الخاصة بأصحابها، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما تنشره حول مجلس الشيوخ"، وفق نص البيان.



وكانت وسائل الإعلام قد تداولت الأيام الماضية خبراً بخصوص مقاطعة أعضاء الحكومة من طرف مجلس الشيوخ، وذلك إثر الأزمة التي يعيشها الطرفان منذ أشهر.

