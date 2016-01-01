مجلس الشيوخ فى أولى جلساته بعد الحوار



يعقد مجلس الشيوخ الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني غدا الثلاثاء أولى جلساته العلنية بعد اختتام جلسات الحوار الوطنى نهاية الشهر الماضي.



ويسبق انعقاد المجلس، الذى وافقت الحكومة على استفتاء لإلغائه، اجتماع للرؤساء بمجلس الشيوخ لإيداع أربعة مشاريع قوانين



وتتعلق هذه القوانين بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلو ماسية أوجوازات العمل، بين موريتانيا والصين، إضافة إلى المصادقة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الانسان، و مشروع قانون يتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص .



كما سيستعرض المجلس مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين موريتانيا والسودان.

