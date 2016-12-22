مجلس الشيوخ يصادق على اقتناء طائرة "بوينغ" جديدة



صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الخميس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية خط ائتمان غير معزز الموقعة بين وزارة الاقتصاد والمالية بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ،وبرنامج تمويل التجارة العربية ، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 737 ـ 800 للشركة الوطنية للطيران ( الموريتانية للطيران) .



وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في تقديمه لمشروع القانون أمام الشيوخ أهمية هذه الانجازات التي شهدها قطاع النقل بصورة عامة و النقل الجوي خاصة والتي تمثلت في بناء مطار أم التونسي الدولي والذي يعتبر معلمة اقتصادية هامة، ومن هنا يقول الوزير يتعين دعم شركة النقل الوحيدة في البلاد حيث أصبح ضروريا تعزيز أسطولها الجوي وتوسيع نشاطها وزيادة قدرتها لتلبية كامل متطلبات زبنائها .



وأوضح الوزير أن خط الائتمان غير المعزز الحالي والمقدم من طرف برنامج تمويل التجارة العربية والذي يبلغ 30 مليون دولار أمريكي أي مايعادل 10 مليار أوقية يتم تسديدها في ظرف 5 سنوات بما فيها سنة واحدة تعتبر فترة سماح .



وتملك موريتانيا للطيران، طائرة جديدة من نوع بوينغ 737- 800 وثلاث طائرات إحداها بوينغ 737 من نوع الجيل الجديد (Boeing 737 Next Generation)؛ وطائرتي بوينغ 737 تقليدية؛ هذا بالإضافة إلى طائرة (آمبراير -145).