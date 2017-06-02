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الجمعة 2 يونيو - 16:43
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مجلس الشيوخ يناقش استجواب الوزير الأول


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 يونيو 2017 - 14:39



مجلس الشيوخ يناقش استجواب الوزير الأول
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ناقش مؤتمر رؤساء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، خلال اجتماعه أمس الخميس، بمقر المجلس، استجواب الوزير الأول يحيى ولد حدمين بخصوص نشاطه القبلي في مناطق شرقي البلاد.
 
وناقش مؤتمر الرؤساء توجيه سؤال شفهي مشفوعا بالنقاش، إلى الوزير الأول من طرف عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة تجكجه المصطفى سيدات.
 
ويتطرق سؤال عضو مجلس الشيوخ إلى النشاط القبلي "غير المسبوق" للوزير الأول، والذي قال إنه "ظهر في المهرجانات والمبادرات" التي نظمت مؤخراً في الولايات الشرقية.
 
وكان الوزير الأول قد قام بجولة في الولايات الشرقية مؤخراً تحدث فيها عن أهمية التعديلات الدستورية، وأكد خلالها أن النظام باق في السلطة.
 
وأثارت تصريحات الوزير الأول جدلاً واسعاً في الساحة السياسية، فيما اعتبرها معارضون نوعاً من الترويج للمأمورية الثالثة التي يمنعها الدستور.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, الشيوخ, الوزير الأول
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