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مجلس الشيوخ يندد ب "سوء معاملة " ولد غده


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 12 ماي 2017 - 23:15



مجلس الشيوخ يندد ب "سوء معاملة " ولد غده
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ندد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ،الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني اليوم الجمعة بإيقاف  السناتور محمد ولد غده ووضعه فى حبس انفرادي ، بعد تعرضه لحادث سير ، أودى بحياة سيدة وطفل على طريق نواكشوط-روصو .

 

وعبر الشيوخ فى مؤتمر صحفي عقدوه عن غضبهم بما أسموه "سوء المعاملة" والإهانة الذى تعرض له ولد غده، من تفتيش لسيارته وسحب هواتفه ووضعه فى مكان غير معروف، مذكرين السلطات بالحصانة الدبلوماسية التى يتمتع بها، على حد تعبيرهم .


وقال الشيوخ إنهم أوفدوا ستة منهم إلى مدينة روصو للبحث فى القضية ، معربين عن تعازيهم القلبية للأسرة التى تعرضت للحادث ، بعد محاولة السناتور ولد غده  تفادي إبلٍ كانت تمر من على الطريق وفقد السيطرة على سيارته ليصطدم بعريش يبعد 11 متراً. 


وأكد الشيوخ (البالغ عددهم 16 شخصا ) أن الحادث نتيجة تسيب الحيوانات و تهالك الطريق ، منبهين السلطات على ضرورة التعامل مع ولد غده بصفة "لائقة" ، وفق تعبيرهم. 



الكلمات المفتاحية : الشيوخ, حادث, ولد غده
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