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الثلاثاء 27 يونيو - 22:49
Sahara Media Agency : العثور على جثة مشنوقة بمدينة نواذيبو https://t.co/gIvugZu4dZ
الثلاثاء 27 يونيو - 22:12
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مجلس الشيوخ ينفى مقاطعته لأعضاء الحكومة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 27 يونيو 2017 - 20:51



مجلس الشيوخ ينفى مقاطعته لأعضاء الحكومة
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 نفى مجلس الشيوخ الموريتاني الغرفة العليا في البرلمان اليوم الثلاثاء مقاطعة المجلس لأعضاء الحكومة وعدم استقباله لهم.
 
وقال رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج في بيان صحفي إن المجلس لم يعلن مقاطعته لأعضاء الحكومة، وإن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، "والجهة المخولة للحديث باسم المجلس هي رئيسه".
 
وأضاف ولد الحاج أن ما يصدر من تصريحات لا تعبر سوى عن المواقف الخاصة بأصحابها، مطالبا وسائل الاعلام يتوخى  الدقة فيما تنشره حول مجلس الشيوخ.
 
وكانت لجنة المتابعة في مجلس الشيوخ أعلنت في وقت سابق مقاطعة الحكومة فيما يخص الأعمال التشريعية إلى أن يحاسب وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم على ما سمته اللجنة "الإساءات في حق المشرعين الموريتانيين ممثلين في أعضاء مجلس الشيوخ".


الكلمات المفتاحية : ازمة, الحكومة, الشيوخ
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