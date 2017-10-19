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مجلس المرأة العربية يكرم وزيرة موريتانية ب "درع التميز"


انواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 15:34



مجلس المرأة العربية يكرم وزيرة موريتانية ب "درع التميز"
منح مجلس المرأة العربية وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس  "درع التميز الذهبي" للعام 2017، تكريما لها على جهودها فى خدمة المرأة الموريتانية.

وتم تسليم الجائزة لبنت مكناس  من طرف رئيسة المجلس لينا الدغلاوي مكرزل ، فى حفل أقيم فى العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء 18 اكتوبر الجاري.

وحضر الحفل سفير موريتانيا في القاهرة  ودادي ولد سيدي هيبة، وعدد كبير من سيدات المجتمع العربي والشخصيات السياسية والإعلامية.


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