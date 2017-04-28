مجلس النواب في ألمانيا يحظر ارتداء النقاب



وافق مجلس النواب الألماني على مسودة قانون، أمس الخميس، تمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.



وتأتي الخطوة بعد أن دعت المستشارة أنجيلا ميركل في ديسمبر الماضي لحظر النقاب "أينما يكون ذلك قانونيا".



وقد وصل إلى ألمانيا في العامين الأخيرين أكثر من مليون مهاجر بينهم الكثير من المسلمين من الشرق الأوسط، وتسري مخاوف على نطاق واسع بشأن الاندماج.



وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، إن لاندماج يعني أيضا أن علينا أن نوضح وننقل قيمنا وأين هي حدود تقبلنا للثقافات الأخرى، وأن المسودة القانونية التي وافق عليها البرلمان، تقدم إسهاما مهما بهذا الصدد.



وينص القانون على منع الموظفين الحكوميين من تغطية وجوههم في مكان العمل، ما يشمل بشكل خاص القضاة والجنود، وينطبق أيضا على أعضاء اللجان الانتخابية، واستثنى القانون الحالات الخطرة كالعدوى مثلاً.

