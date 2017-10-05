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مجلس الوزراء الموريتاني يجري تعيينات في وزارة المالية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 5 أكتوبر 2017 - 20:30



مجلس الوزراء الموريتاني يجري تعيينات في وزارة المالية
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أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم في نواكشوط عدة تعيينات في الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: اسلم ولد محمد امبادي، إداري من السلك المالي، المفتش العام الداخلي، سابقا، خلفا للسيد إبراهيم ولد رافع، الذي استفاد من حقه في التقاعد.

المفتشية العامة الداخلية

المفتش العام:التار ولد سيد المصطف، إداري من السلك المالي، إطار في نفس الوزارة سابقا.

المديريات المركزية

مديرية التنسيق والأنظمة المعلوماتية

المدير المساعد: اندكسعد أندياك، حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في هندسة الرياضيات والأدوات المعلوماتية،رئيس مصلحة الاستغلال في مديرية تنسيق الأنظمة المعلوماتية سابقا.

مديرية النزاعات

المدير المساعد للنزاعات: هنون محمد احمدن مفتش في الضرائب، رئيس مصلحة النظم الخاصة سابقا.

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المدير المساعد:محمد لمين ولد اعويسي،محلل برمجة،مدير مساعد التنسيق والأنظمة المعلوماتية سابقا،خلفا للسيدة ديا فاتيمتا التي استفادت من حقها في التقاعد.



الكلمات المفتاحية : تعيينات, مجلس الوزراء
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