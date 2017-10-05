مجلس الوزراء الموريتاني يجري تعيينات في وزارة المالية





أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم في نواكشوط عدة تعيينات في الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ، وجاءت التعيينات على النحو التالي:



ديوان الوزير



مكلف بمهمة: اسلم ولد محمد امبادي، إداري من السلك المالي، المفتش العام الداخلي، سابقا، خلفا للسيد إبراهيم ولد رافع، الذي استفاد من حقه في التقاعد.



المفتشية العامة الداخلية



المفتش العام:التار ولد سيد المصطف، إداري من السلك المالي، إطار في نفس الوزارة سابقا.



المديريات المركزية



مديرية التنسيق والأنظمة المعلوماتية



المدير المساعد: اندكسعد أندياك، حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في هندسة الرياضيات والأدوات المعلوماتية،رئيس مصلحة الاستغلال في مديرية تنسيق الأنظمة المعلوماتية سابقا.



مديرية النزاعات



المدير المساعد للنزاعات: هنون محمد احمدن مفتش في الضرائب، رئيس مصلحة النظم الخاصة سابقا.



مديرية الشؤون الإدارية والمالية



المدير المساعد:محمد لمين ولد اعويسي،محلل برمجة،مدير مساعد التنسيق والأنظمة المعلوماتية سابقا،خلفا للسيدة ديا فاتيمتا التي استفادت من حقها في التقاعد.

