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مجلس الوزراء: تعيينات في الداخلية والنقل والبيطرة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 8 سبتمبر 2016 - 19:46



مجلس الوزراء: تعيينات في الداخلية والنقل والبيطرة
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أجرى مجلس الوزراء الموريتاني خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها اليوم الخميس بنواكشوط تغييرات في بعض الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة البيطرة٠
وبحسب البيان الصادر عن المجلس فقد جاءت التغييرات التي اتخذها على النحو التالي:
‎وزارة الداخلية واللامركزية
 
‎الإدارة الإقليمية
 
‎ولاية الحوض الشرقي
 
‎مركزعدل بقرو الإداري
 
‎رئيس المركز: مولاي البشير ولد مولاي حسين، محررإدارة عامة، حاكم مساعد بومديد سابقا.
 
‎وزارة البيطرة
 
‎المؤسسات العمومية
 
‎الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالنعمة
 
‎المديرالعام: محمد عبد الله ولد الغيلاني، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة المؤسسات.
 
‎وزارة التجهيز والنقل
 
‎مديرية النقل البري
 
‎المدير:محمد محمود ولد دمبه، المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل بانواذيبوا سابقا
 
‎الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والنقل بانواذيبو
 
‎المدير:محمد الامين ولد لمرابط، مدير النقل البري سابقا.


الكلمات المفتاحية : تعيينات, مجلس الوزراء


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