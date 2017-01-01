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مجلس الوزراء يجري تعيينات جديدة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 18 ماي 2017 - 19:18



مجلس الوزراء يجري تعيينات جديدة
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أجرى مجلس الوزراء اليوم الخميس خلا اجتماعه الأسبوعي عدة تعيينات في قطاعات مختلفة شملت وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الإدارة المركزية

مديرية إفريقيا

المدير المساعد : أيوب ولد حنين، مستشار شؤون خارجية.

وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة

ديوان الوزيرة

مكلفة بمهمة : السيدة أم كفة منت أمنش ولد اصويلح، مديرة مساعدة للمعلوماتية والتوثيق والأرشيف في وزارة التهذيب الوطني سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية الأشخاص المعوقين

المديرة المساعدة: كيطانة بنت محمد، رئيسة مصلحة ترقية حقوق المرأة والنوع في مديرية الترقية النسوية والنوع سابقا

 

مديرية الترقية النسوية والنوع

المديرة المساعدة : زينب بنت موسى، رئيسة مصلحة ترقية الأنشطة الاقتصادية للمرأة بنفس المديرية سابقا.

مديرية الطفولة

المديرة المساعدة : مريم بنت عالين رئيسة مصلحة سياسات الطفولة بنفس المديرية سابقا.

 


الكلمات المفتاحية : تعيينات, مجلس الوزراء, وزارات
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