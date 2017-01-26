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مجلس الوزراء يجري تعيينات في وزارة البيطرة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 26 يناير 2017 - 16:43



مجلس الوزراء يجري تعيينات في وزارة البيطرة
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أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه  اليوم الخميس عدة تعيينات في وزارة البيطرة ، شملتبعض القطاعات في الوزارة .

 

 وجاءت التعيينات حسب بيان مجلس الوزراء على النحو التالي :

 

ديوان الوزير

 

المكلفون بمهام:

 

- محمد بابا ولد كي ، مدير المصالح البيطرية سابقا.

 

- محمد المصطفى شريف،إطار بوزارة المالية سابقا.

 

المستشارون الفنيون:

 

- المستشار المكلف بالتعاون والتكوين: د.محمد يحيى ولد أباه ،نفس الوظيفة سابقا.

 

- المستشار المكلف بالصحة الحيوانية :د. لمرابط ولد مكحل، المستشار المكلف بالبيطرة سابقا.

 

- المستشار المكلف بالإنتاج الحيواني :محمد لمين ولد حكي،المستشار المكلف بالاتصال سابقا.

 

- المستشار القانوني :صو فتو،نفس الوظيفة سابقا.

 

المفتشية العامة الداخلية

 

المفتش العام: د. إدريسا جارا، نفس الوظيفة سابقا.

 

المفتشون المساعدون:

 

محمد فال ولد يرب، نفس الوظيفة سابقا.

 

إسماعيل ولد أحمد، نفس الوظيفة سابقا.

 

أحمد سالم ولد تياه، نفس الوظيفة سابقا.

 

الإدارة المركزية

 

مديرية السياسات والتعاون والمتابعة والتقييم

 

المدير: أحمد سالم ولد العربي ، نفس الوظيفة سابقا.

 

المدير المساعد: د.كان مامودو، نفس الوظيفة سابقا.

 

مديرية المصالح البيطرية

 

المدير : د.إبراهيم ولد الطالب موسى،مدير مركزية التموين بالمدخلات البيطرية سابقا.

 

المدير المساعد:ببكر ولد باباه ، رئيس مصلحة الصحة العمومية البيطرية بنفس الإدارة سابقا.

 

مديرية تنمية الشعب الحيوانية والمصادر الغذائية

 

المدير: صالح ولد سيد محمود، المدير المالي والإداري سابقا.

 

المدير المساعد: نكيدا داوودا،مندوب الوزارة في انواذيبو سابقا.

 

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

 

المدير: بابا ولد الشيخ،مدير الشعب الحيوانية سابقا.

 

المؤسسات العمومية

 

المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية

 

المدير : د. دومبيا باب،مدير مركز البحوث البيطرة سابقا.

 

المدير المساعد: جا أمادو تيجان،المدير المساعد لإدارة الشعب الحيوانية سابقا.

 

مركزية شراء المدخلات البيطرية

 

المدير : د.أحمدو ولد الطالب أعمر، مفتش بالوزارة سابقا.

 



الكلمات المفتاحية : الحكومة, الصيد, تعيينات


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