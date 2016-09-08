مجلس الوزراء يناقش اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية

قدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الموريتانية زينب منت أعل سالم اليوم الخميس أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق باتفاقية حظراستخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء فقد استعرضت منت أعل سالم الخطوط العريضة لاتفاقية الأسلحة الكيماوية مع التركيز على التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالتعاون في مجالات المساعدة القانونية والأمن والبيئة٠

وركز البيان على إنشاء سلطة وطنية تكون بمثابة مركز وطني لتوفير ربط فعال بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وإبلاغ المنظمة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها.

واقترح تكليف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بهذه المهمة لكونها تتوفر على تجربة مؤكدة ينبغي تثمينها في هذاالمجال. حسب نص البيان