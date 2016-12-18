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Sahara Media Agency : قادة غرب أفريقيا يدعون لتنحي جامي عن السلطة https://t.co/NImNxI05yt
الاحد 18 ديسمبر - 14:14
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مجموعة "إيكواس" تدعو لإصلاحات اقتصادية


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 18 ديسمبر 2016 - 10:54



مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - أبيدجان
مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - أبيدجان
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دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) نيجيريا ودول أخرى لتنفيذ "إصلاحات هيكلية ضرورية" لتحسين اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط والسلع الأولية ما يعرقل النمو الاقتصادي.
 
وكانت هذه الدول قد تأثرت بشكل كبير بتراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وخاصة نيجيريا التي كان اقتصادها يعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط.
 
ودعت المجموعة في قمة تنعقد في العاصمة النيجيرية منذ أمس السبت، نيجيريا وأعضاء آخرين لتبني "إجراءات تحفيز اقتصادية ومالية مناسبة كي تكون أقل عرضة لتذبذب أسعار النفط وتحسين مرونة الاقتصادات في مواجهة أي صدمات خارجية".
 
وخلال 2016 دخلت نيجيريا التي تعتمد أكثر من 70 في المئة من إيراداتها الحكومية علي النفط في أول حالة كساد في 25 عاما مع هبوط أسعار النفط.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, اقتصاد, نيجيريا


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