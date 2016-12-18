مجموعة "إيكواس" تدعو لإصلاحات اقتصادية



دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) نيجيريا ودول أخرى لتنفيذ "إصلاحات هيكلية ضرورية" لتحسين اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط والسلع الأولية ما يعرقل النمو الاقتصادي.



وكانت هذه الدول قد تأثرت بشكل كبير بتراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وخاصة نيجيريا التي كان اقتصادها يعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط.



ودعت المجموعة في قمة تنعقد في العاصمة النيجيرية منذ أمس السبت، نيجيريا وأعضاء آخرين لتبني "إجراءات تحفيز اقتصادية ومالية مناسبة كي تكون أقل عرضة لتذبذب أسعار النفط وتحسين مرونة الاقتصادات في مواجهة أي صدمات خارجية".



وخلال 2016 دخلت نيجيريا التي تعتمد أكثر من 70 في المئة من إيراداتها الحكومية علي النفط في أول حالة كساد في 25 عاما مع هبوط أسعار النفط.

