محادثات بين موريتانيا والجزائر في فنزويلا



أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في فنزويلا.



وجرت هذه المباحثات على هامش مشاركة المسؤولين في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ17 لرؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز الذي عقد بجزيرة مارغريتا (فنزويلا).



وتناولت المحادثات بين الرجلين المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر رسمية.



كما تطرق الرجلان لأهم المسائل السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحة الدولية، والتي تشكل محل انشغال حركة دول عدم الانحياز، لا سيما تلك المرتبطة بمختلف الأزمات التي تستدعي تضامن الدول الأعضاء للمجموعة.

