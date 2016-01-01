محاربة الإتجار بالبشر فى تكوين للقضاة وكتاب الضبط



قال الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية محمد الأمين ولد سيدي باب إن موريتانيا عملت على محاربة جميع أشكال المتاجرة بالبشر، عبر سن قوانين وإنشاء مؤسسات قادرة على مواجهة هذا النوع من المخاطر.



جاء تصريح ولد سيدي باب خلال إشرافه على افتتاح أشغال ورشة لتعزيز قدرات مجموعة من القضاة وكتاب الضبط في مجال محاربة الاتجار بالشبر، منظمة بالتعاون بين وزراة العدل، والمنظمة الدولية للهجرة.



وأضاف الأمين العام أن القانون الصادر 2003 المتعلق بمعاقبة المتاجرة بالأشخاص، و القانون الصادر 2010 الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، مثال على جهود السلطات في هذا المجال، على حد تعبيره.



بدورها، قالت رئيسة بعثة المنظمة العالمية للهجرة في موريتانيا آنك ستروس إن المنظمة وضعت مشروعا يهدف إلى تعزيز القدرات وتشجيع تبادل المعلومات بين مختلف الناشطين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.



وفى موضوع ذى صلة، اعتقلت السلطات الأمنية في نواذيبو شمالي موريتانيا أمس الأحد، شبكة للإتجار لتهريب البشر يقودها أجنبيان أحدهما سنغالي، و الآخر مالي، حاولا تهريب 35 مهاجرا غير شرعي إلى اسبانيا، وفق مصدر أمني.

