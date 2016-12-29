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محاضرة عن دور المخطوطات في المغرب الإسلامي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 29 ديسمبر 2016 - 10:10



محاضرة عن دور المخطوطات في المغرب الإسلامي
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احتضن المركز الثقافي المغربي بنواكشوط، مساء أمس الأربعاء، محاضرة حول المخطوطات في المغرب الإسلامي ألقاها الدكتور حماه الله ولد ميابى.

واستعرض المحاضر تاريخ المخطوطات في المغرب الإسلامي، وطرق المحافظة عليها وصيانتها، ودورها في نشر المعارف لدى شعوب هذه المنطقة.

من جهته أكد مدير المركز محمد فيصل فرشاوي في كلمة له أن هذه المحاضرة تدخل ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المركز، للمساهمة في إثراء الساحة الثقافية الموريتانية، وتعميق التواصل الثقافي بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في هذا المجال.

مشيرا إلى أن أصحاب الاختصاص يشيدون بغزارة ما ألفته الأمة العربية والإسلامية على مر العصور، في مختلف ميادين المعرفة، وعن توفر ملايين المخطوطات العربية في المكتبات الرسمية وخصوصية.

وأوضح أن الكثير من المخطوطات ضاع بسبب عدة عوامل منها عدم الصيانة.


الكلمات المفتاحية : المحاضرة, المخطوطات, المركز الثقافي, المغرب


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